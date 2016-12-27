Выполняем ремонт кровли на гаражах любой сложности под ключ, работаем с 2010 года

Заключаем договор, предоставляем гарантию от 5 лет. Работы производим ежедневно в будни, выходные и праздники.



Скопившейся опыт и сотрудничество с производителями кровельных материалов позволяют выполнить ремонт крыши гаража недорого и максимально качественно.

Какие крыши мы ремонтируем?

Какими преимуществами мы располагаем для достижения максимального результата?

Опыт работ.

В команде работают квалифицированные сотрудники с опытом работ от 3 до 10 лет.

Использование профессионального оборудования.

Наличие профессиональных инструментов позволяет максимально качественно и недорого отремонтировать кровлю на гараже.

Оперативное выполнение поставленных задач.

Сегодня заказали ремонт – завтра бригада выполняет работы.

Ремонт крыши гаража – варианты ремонта мягкой кровли

Пример стандартного ремонта

Для ремонта плоской кровли применяем материалы со сроком эксплуатации 15 – 30 лет.

Ремонт мягкой кровли на гараже материалом Линокром Ремонт мягкой кровли на гараже Стандарт Крыша гаража отремонтированная материалом Технониколь

Ремонт мягкой кровли на гараже с устройство отсечки

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Капитальный ремонт крыши гаража (мягкой кровля)

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Другие варианты ремонта мягкой кровли смотрите тут.

Ремонт шиферной крыши гаража – варианты ремонта

Устройство гидроизоляционного покрытия поверх шифера

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Замена шифера на мягкую кровлю

Zamena shifera na myagkuyu krovlyu na garazhe1 Zamena shifera na myagkuyu krovlyu na garazhe2 Zamena shifera na myagkuyu krovlyu na garazhe3 Zamena shifera na myagkuyu krovlyu na garazhe4 Zamena shifera na myagkuyu krovlyu na garazhe5

Другие варианты ремонта шиферной кровли гаража

Ремонт металлической крыши гаража

Устройство гидроизоляции поверх плоского или гофрированного листа

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Замена профнастила

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Другие варианты ремонта металлической кровли на гараже

Монтаж карнизного отлива на крыши гаража

Карнизный отлив (по кровельному капельник) предназначен для защиты стен от попадания на них дождевой воды с крыши. Выпавшие осадки стекают по кровли на отлив и скапывают вниз не попадая на стены и ворота гаражного бокса.

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Устройство вентиляции из гаража и подвала

Montazh-ventilyatsii-iz-garazha Otverstiya-dlya-trub-v-kryshi-garazha Vytyazhka-iz-garazha Vytyazhka-v-plite-potolka-garazha

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Каким материалом мы выполняем ремонт плоской кровли?

Для ремонта плоской кровли (наклон ската до 20°) применяем продукцию компании Технониколь.

Кровельные рулонные наплавляемые материалы, класс и название:

Субэконом: Гидроизол, Стеклоизол, Рубемаст.

Эконом: Бикрост.

Стандарт: Линокром.

Бизнес: Унифлекс, Экофлекс.

Премиум: Техноэласт.

Современные аналоги рубероида со сроком службы от 10 до 30 лет.

Состав современного кровельного материала для устройства и ремонта плоских крыш содержит модифицированный битум, нанесенный на стеклоткань.

Для дополнительной защиты от ультрафиолета верхний (второй) слой покрыт каменной крошкой или сланцем.

Материал одинаково эффективен для восстановления целостности битумного, шиферного и металлического покрытия.

Наши партнеры: корпорация Технониколь.

Как мы работаем?

Принимаем заявки по телефону, на почту и в мессенджеры. На следующий день после оформления заказ в назначенное время приезжает бригада кровельщиков. Выполняет обследование, производит необходимые замеры, расчеты.

Далее заказчику предоставляется перечень работ и материалов.

Заключается договор, в котором указаны сроки и гарантии.

По возможности приступаем к работам незамедлительно.

Перечень производимых работ для разных гаражных крыш

Капитальный ремонт крыши гаража с бетонным основанием.

Очистка кровли от мусора, удаление старого слоя. Выравнивание основания восстановление стяжки. Грунтовка основания Праймером. Монтаж карнизного отлива и водостока. Монтаж рулонного материала.

В большинстве случаев для надежной и долговременной защиты от атмосферных осадков не требуется выполнять все выше, перечисленные работы. Целесообразно выполнить обычный стандартный ремонт мягкой кровли с частичным демонтажем старого покрытия и устройством нового слоя, срок эксплуатации не менее 20 лет.

Ремонт шиферной или металлической кровли на гаражах.

Востребованы три варианта ремонта:

Устройство гидроизоляционного слоя поверх шифера или металла.

Замена шифера на металл с увеличением наклона ската.

Замена жесткой кровли на рулонное покрытие для плоских крыш.

Варианты и стоимость ремонта крыши гаража смотрите тут