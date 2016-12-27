Ремонт кровли гаража

Выполняем ремонт кровли на гаражах любой сложности под ключ, работаем с 2010 года

Заключаем договор, предоставляем гарантию от 5 лет. Работы производим ежедневно в будни, выходные и праздники.

Скопившейся опыт и сотрудничество с производителями кровельных материалов позволяют выполнить ремонт крыши гаража недорого и максимально качественно.

 

Какие крыши мы ремонтируем?

 

Какими преимуществами мы располагаем для достижения максимального результата?

  • Опыт работ.

В команде работают квалифицированные сотрудники с опытом работ от 3 до 10 лет.

  • Использование профессионального оборудования.

Наличие профессиональных инструментов позволяет максимально качественно и недорого отремонтировать кровлю на гараже.

  • Оперативное выполнение поставленных задач.

Сегодня заказали ремонт – завтра бригада выполняет работы.

 

 

Ремонт крыши гаража – варианты ремонта мягкой кровли

Пример стандартного ремонта

Для ремонта плоской кровли применяем материалы со сроком эксплуатации 15 – 30 лет.

Фото крыши гаража до ремонта
Ремонт мягкой кровли на гараже
Крыша гаража отремонтированная материалом Технониколь
Ремонт мягкой кровли на гараже материалом Линокром
Ремонт мягкой кровли на гараже Стандарт
Крыша гаража отремонтированная материалом Технониколь
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Фото крыши гаража до ремонта
Ремонт мягкой кровли на гараже
Рыша гаража покрытая мягкой кровлей
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Ремонт мягкой кровли на гараже с устройство отсечки

 

Фото гаражной крыши до ремонта
Устройством отсечки на крыши гаража
Наплавление рулонного материала на крыши гаража
Наплавление рулонного материала на крыши гаража с устройством отсечки
Фото плоской крыши гаража после ремонта мягкой кровли
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Фото гаражной крыши до ремонт
Устройством отсечки на крыши гаража
Наплавление рулонного материала на крыши гаража
Наплавление рулонного материала на крыши гаража с устройством отсечки
Фото плоской крыши гаража после ремонта мягкой кровли
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Подробнее

Капитальный ремонт крыши гаража (мягкой кровля)

 

Устройство праймера
Бетон огрунтован преймером
Капитальный ремонт мягкой кровли на гараже
Фото крыши гаража после ремонта
Kapitalnyy remont myagkoy krovli na garazhe v 2 sloya1
Kapitalnyy remont myagkoy krovli na garazhe v 2 sloya2
Kapitalnyy remont myagkoy krovli na garazhe v 2 sloya3
Kapitalnyy remont myagkoy krovli na garazhe v 2 sloya4
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Устройство праймера
Бетон огрунтован преймером
Капитальный ремонт мягкой кровли на гараже
Фото крыши гаража после ремонта
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Другие варианты ремонта мягкой кровли смотрите тут.

Ремонт шиферной крыши гаража – варианты ремонта

Устройство гидроизоляционного покрытия поверх шифера

 

шиферная крыша гаража до ремонта кровли
Гидроизоляция шиферной крыши на гараже устройство нижнего слоя
Гидроизоляция шиферной крыши на гараже
Гидроизоляция шиферной крыши на гараже в 2 слоя
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Gidroizolyatsiya shifernoy krovli na garazhe2
Gidroizolyatsiya shifernoy krovli na garazhe3
Gidroizolyatsiya shifernoy krovli na garazhe4
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шиферная крыша гаража до ремонта кровли
Гидроизоляция шиферной крыши на гараже устройство нижнего слоя
Гидроизоляция шиферной крыши на гараже
Гидроизоляция шиферной крыши на гараже в 2 слоя
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Замена шифера на мягкую кровлю

 

Замена шифера на мягкую кровлю на гараже1
Замена шифера на мягкую кровлю на гараже2
Замена шифера на мягкую кровлю на гараже3
Замена шифера на мягкую кровлю на гараже4
Замена шифера на мягкую кровлю на гараже5
Zamena shifera na myagkuyu krovlyu na garazhe1
Zamena shifera na myagkuyu krovlyu na garazhe2
Zamena shifera na myagkuyu krovlyu na garazhe3
Zamena shifera na myagkuyu krovlyu na garazhe4
Zamena shifera na myagkuyu krovlyu na garazhe5
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Zamena shifera na myagkuyu krovlyu na garazhe1
Zamena shifera na myagkuyu krovlyu na garazhe2
Zamena shifera na myagkuyu krovlyu na garazhe3
Zamena shifera na myagkuyu krovlyu na garazhe4
Zamena shifera na myagkuyu krovlyu na garazhe5
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Другие варианты ремонта шиферной кровли гаража

Ремонт металлической крыши гаража

Устройство гидроизоляции поверх плоского или гофрированного листа

 

Крыша гаража покрытая металом фото до ремонта
Гидроизоляция металлической кровли на гараже
Гидроизоляция металлической кровли гаража фото после ремонта
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Gidroizolyatsiya metallicheskoy krovli na garazhe2
Gidroizolyatsiya metallicheskoy krovli na garazhe3
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Крыша гаража покрытая металом фото до ремонта
Гидроизоляция металлической кровли на гараже
Гидроизоляция металлической кровли гаража фото после ремонта
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Замена профнастила

 

Крыша гаража до монтажа профлиста
Монтаж профнастила на крышу гаража
Ремонт крыши гаража профнастилом
Крыша гаража покрытая профилированным листом
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Remont kryshi garazha profnastilom2
Remont kryshi garazha profnastilom3
Remont kryshi garazha profnastilom4
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Remont kryshi garazha profnastilom1
Remont kryshi garazha profnastilom2
Remont kryshi garazha profnastilom3
Remont kryshi garazha profnastilom4
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Другие варианты ремонта металлической кровли на гараже

Монтаж карнизного отлива на крыши гаража

Карнизный отлив (по кровельному капельник) предназначен для защиты стен от попадания на них дождевой воды с крыши. Выпавшие осадки стекают по кровли на отлив и скапывают вниз не попадая на стены и ворота гаражного бокса.

Фото кровли гаража до ремонта
Ремонт мягкой кровли на гараже
Монтаж капельника на гаражной крыши
Фото отремонтированной кровли на гараже
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Remont-kryshi-garazha-s-ustroystvom-kapelnika2
Remont-kryshi-garazha-s-ustroystvom-kapelnika3
Remont-kryshi-garazha-s-ustroystvom-kapelnika4
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Фото кровли гаража до ремонт
Ремонт мягкой кровли на гараже
Монтаж капельника на гаражной крыши
Фото отремонтированной кровли на гараже
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Подробнее

Устройство вентиляции из гаража и подвала

Фото кровли гаража до ремонта
Устройство отверстий на крыши гаража для вентиляции
Фото вентиляционных труб на крыши гаража
Фото вентиляции из гаража
Montazh-ventilyatsii-iz-garazha
Otverstiya-dlya-trub-v-kryshi-garazha
Vytyazhka-iz-garazha
Vytyazhka-v-plite-potolka-garazha
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Фото кровли гаража до ремонта
Устройство отверстий на крыши гаража для вентиляции
Фото вентиляционных труб на крыши гаража
Фото вентиляции из гаража
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Подробнее

Каким материалом мы выполняем ремонт плоской кровли?

Для ремонта плоской кровли (наклон ската до 20°) применяем продукцию компании Технониколь.

Кровельные рулонные наплавляемые материалы, класс и название:

  • Субэконом: Гидроизол, Стеклоизол, Рубемаст.
  • Эконом: Бикрост.
  • Стандарт: Линокром.
  • Бизнес: Унифлекс, Экофлекс.
  • Премиум: Техноэласт.

Материалы для ремонта мягкой кровли

Современные аналоги рубероида со сроком службы от 10 до 30 лет.

Состав современного кровельного материала для устройства и ремонта плоских крыш содержит модифицированный битум, нанесенный на стеклоткань.

Для дополнительной защиты от ультрафиолета верхний (второй) слой покрыт каменной крошкой или сланцем.

Материал одинаково эффективен для восстановления целостности битумного, шиферного и металлического покрытия.

Наши партнеры: корпорация Технониколь.

 

Как мы работаем?

 

  • Принимаем заявки по телефону, на почту и в мессенджеры. На следующий день после оформления заказ в назначенное время приезжает бригада кровельщиков. Выполняет обследование, производит необходимые замеры, расчеты.
  • Далее заказчику предоставляется перечень работ и материалов.
  • Заключается договор, в котором указаны сроки и гарантии.
  • По возможности приступаем к работам незамедлительно.

 

Перечень производимых работ для разных гаражных крыш

 

Капитальный ремонт крыши гаража с бетонным основанием.

  1. Очистка кровли от мусора, удаление старого слоя.
  2. Выравнивание основания восстановление стяжки.
  3. Грунтовка основания Праймером.
  4. Монтаж карнизного отлива и водостока.
  5. Монтаж рулонного материала.

В большинстве случаев для надежной и долговременной защиты от атмосферных осадков не требуется выполнять все выше, перечисленные работы. Целесообразно выполнить обычный стандартный ремонт мягкой кровли с частичным демонтажем старого покрытия и устройством нового слоя, срок эксплуатации не менее 20 лет.

 

Ремонт шиферной или металлической кровли на гаражах.

Востребованы три варианта ремонта:

  • Устройство гидроизоляционного слоя поверх шифера или металла.
  • Замена шифера на металл с увеличением наклона ската.
  • Замена жесткой кровли на рулонное покрытие для плоских крыш.

Варианты и стоимость ремонта крыши гаража смотрите тут